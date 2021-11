Kradzież, a potem szarpanina w drogerii. "Zadał kilka ciosów nożem w okolice brzucha i pleców"

Do zdarzenia doszło w jednej z drogerii w centrum Legionowa. - Jak wynika z ustaleń śledczych pracownik ochrony na monitoringu zauważył mężczyznę, który do kieszeni kurtki schował flakony z perfumami, a następnie nie płacąc chciał opuścić placówkę handlową. Kiedy ochroniarz próbował go zatrzymać, doszło do szarpaniny, w trakcie której sprawca kradzieży zadał interweniującemu kilka ciosów nożem w okolice brzucha i pleców. Skutkowało to ranami na skórze pokrzywdzonego - relacjonuje rzeczniczka legionowskiej komendy Justyna Stopińska.