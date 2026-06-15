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Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika

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Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
20.12.2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pixabay
Policjanci w ramach śledztwa sprawdzili miejsce zamieszkania 19-latki. Znaleźli tam nie tylko skradzione z auta elektronarzędzia, ale również kradzionego królika. Nastolatka usłyszała trzy zarzuty.

Nad ranem, 7 czerwca, policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do mercedesa, zaparkowanego na jednej z prywatnych posesji w Legionowie.

"Właściciel pojazdu zastał otwartą klapę bagażnika, zdemolowane wnętrze auta oraz brak wartych blisko ośmiu tysięcy złotych elektronarzędzi" - przekazała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Kręciła się po ulicy i zachowywała nietypowo

Na miejsce ruszyli policjanci. Podczas zbierania śladów i rozmowy z oficerem dyżurnym szybko połączyli kropki. Okazało się, że kilka godzin wcześniej, w tej samej okolicy, interweniowali wobec młodej kobiety, która kręciła się po ulicy i zachowywała bardzo nietypowo. Idąc tym tropem, odwiedzili miejsce zamieszkania nastolatki.

"Od razu zauważyli na podwórku przedmioty idealnie pasujące do opisu tych skradzionych z Mercedesa. Aby zyskać pewność, policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu sąsiedniej działki, które potwierdziły, że to właśnie 19-latka stoi za zuchwałym włamaniem" - opisała Halicka.

Były też narkotyki i skradziony królik

Kobieta została zatrzymana. Jak przekazali policjanci, w trakcie przeszukania, znaleźli przy niej zawiniątka ze zbryloną substancją. Okazało się, że to mefedron.

Podczas dokładnego sprawdzania posesji znaleźli też rasowego królika. "Zwierzę, jak się szybko okazało, również zostało wcześniej skradzione" - dodała Halicka.

Trzy zarzuty

Młoda mieszkanka Legionowa usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia oraz posiadania środków odurzających. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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