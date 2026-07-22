Okolice Mówiła, że poszukiwany z nią nie mieszka. Tylko te męskie ubrania... Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ukrywał się w zamkniętym pokoju na piętrze Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

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Policjanci ustalili, że poszukiwany dwoma listami gończymi 46-latek mieszka w jednym z domów w Legionowie. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod wytypowanym adresem, drzwi otworzyła partnerka poszukiwanego.

"Kobieta zapewniała, że 46-latek już z nią nie mieszka i nie ma pojęcia, gdzie może teraz przebywać" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, dodając, że interweniujący wysłuchali wyjaśnień kobiety, jednak nie przekonały ich.

Męskie ubrania i rzeczy osobiste

"Ich uwagę od razu zwróciły męskie ubrania i rzeczy osobiste znajdujące się praktycznie w każdym pomieszczeniu. Wszystko wskazywało na to, że dom ma jeszcze jednego lokatora i jest nim właśnie mężczyzna, którego szukają" - dodała podkom. Gąsowska.

Chwilę później funkcjonariusze zauważyli zamknięte drzwi prowadzące do jednego z pokoi na piętrze. Okazało się, że to właśnie za tam ukrywa się poszukiwany 46-latek. Mężczyzna został zatrzymany.

Uciekł z więzienia, nie płacił alimentów

46-latek był poszukiwany nie tylko za niepłacenie alimentów, ale również za ucieczkę z więzienia, której dokonał we wrześniu 2025 roku podczas wykonywania prac poza terenem aresztu śledczego.

Zatrzymany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi półtora roku.