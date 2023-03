Biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

Policja szuka sprawcy lub sprawców

- We wtorek chwilę po 18 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia w jednym z budynków przy ulicy Jagiellońskiej. Chodziło konkretnie o wybicie szyby w lokalu - przekazała nam podkomisarz Justyna Stopińska. Dodała, że na miejsce zostali skierowani policjanci patrolowi i dochodzeniowo-śledczy. - Wykonano czynności, zabezpieczono ślady. W tej chwili prowadzimy czynności dochodzeniowo-śledcze zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy bądź sprawców uszkodzenia mienia - poinformowała policjantka, zastrzegając, że w wyniku tego zdarzenia nie było osób rannych.

Rzecznik rządu: emocje polityczne rosną

Rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany o sprawę podczas środowej konferencji. - Niestety mamy do czynienia z tego typu fizycznymi atakami różnego rodzaju, również w przestrzeni publicznej. Oczywiście każda osoba, która się tego typu ataków dopuszcza będzie ścigana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez względu na to, jakiej partii politycznej to będzie to dotyczyło - powiedział Müller.