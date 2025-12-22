Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia" w Legionowie. Jedna osoba w szpitalu

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Legionowie, w okolicy ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego.
Zdarzenie opisała Gazeta Powiatowa. Jak nieoficjalnie ustaliła, w pobliżu tych ulic poruszał się mężczyzna, z maczetą. Próbował m. in. zatrzymać przejeżdżający samochód. W pewnym momencie miał trafić na dwóch spacerujących mężczyzn i zaatakować jednego z nich w okolice głowy, a następnie uciec rowerem ulicą Kochanowskiego, a potem Olszankową i Suwalną.
Na miejscu interweniowała policja i zespół ratownictwa medycznego.
O szczegóły sprawy zapytaliśmy policję. - Przy ulicy Dąbrowskiego doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Osoba pokrzywdzona przebywa w szpitalu - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl podkomisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. - Z uwagi na dobro postępowania i jego etap, nie będą przekazywane inne informacje - zapowiedziała.
Źródło: Gazeta Powiatowa, tvnwarszawa.pl
