Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia" w Legionowie. Jedna osoba w szpitalu

Brutalna napaść na kierującą autem. Jak się bronić przed tego typu sytuacjami Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Legionowie, w okolicy ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego.

Zdarzenie opisała Gazeta Powiatowa. Jak nieoficjalnie ustaliła, w pobliżu tych ulic poruszał się mężczyzna, z maczetą. Próbował m. in. zatrzymać przejeżdżający samochód. W pewnym momencie miał trafić na dwóch spacerujących mężczyzn i zaatakować jednego z nich w okolice głowy, a następnie uciec rowerem ulicą Kochanowskiego, a potem Olszankową i Suwalną.

Na miejscu interweniowała policja i zespół ratownictwa medycznego.

O szczegóły sprawy zapytaliśmy policję. - Przy ulicy Dąbrowskiego doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Osoba pokrzywdzona przebywa w szpitalu - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl podkomisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. - Z uwagi na dobro postępowania i jego etap, nie będą przekazywane inne informacje - zapowiedziała.