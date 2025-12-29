Atak maczetą na przechodnia. Żołnierz usłyszał zarzut i trafił do aresztu

Brutalna napaść na kierującą autem. Jak się bronić przed tego typu sytuacjami Źródło: TVN24

- Kapral Rafał R. podejrzany o to, że 21 grudnia o 16.20 przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Legionowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, wielokrotnie zadawał mu ciosy maczetą o długości 48,5 centymetra w newralgiczne dla życia organy, w szyję i głowę powodując u pokrzywdzonego obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała trwającym dłużej niż siedem dni - poinformował Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak zaznaczył Skiba, zaatakowana osoba broniła się, dzięki czemu napastnik nie osiągnął swojego celu. W chwili przewiezienia poszkodowanego do szpitala, był on w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Żołnierz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Zatrzymany żołnierz usłyszał zarzut usiłowanie zabójstwa. Chodzi o czyn opisany w artykule 13 w zbiegu z art. 148 Kodeksu karnego.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, które nie korespondują ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie - wskazał prokurator Skiba.

Sąd Rejonowy uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące. - Na dalszym etapie postępowania konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej zatrzymanego - dodał prokurator.

Jak udało nam się ustalić, napastnik nie znał swojej ofiary, była to przypadkowa osoba. Podejrzany ma 37 lat.

Na razie motyw działania sprawcy nie jest znany.

Zaatakował maczetą na ulicy przypadkową osobę

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia w podwarszawskim Legionowie. Jak informowaliśmy natvnwarszawa.pl, w rejonie ulicy Dąbrowskiego zauważono mężczyznę z maczetą. Próbował on zatrzymać przejeżdżający samochód. W pewnym momencie zauważył dwóch spacerujących mężczyzn i zaatakował jednego z nich.

Atakującym był żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. O postępowaniu w sprawie żołnierza "podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21 grudnia w Legionowie" powiadomiła też Żandarmeria Wojskowa.