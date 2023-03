Ukradł plecak z auta, gdy jego właściciel tankował. W środku pół miliona złotych. Nagranie

Przygląda się, co leży na siedzeniu pasażera. Upewnia się, że właściciel jest zajęty tankowaniem swojego bmw. Następnie szybko sięga po plecak i wsiada do auta, w którym ktoś na niego czeka. Policja z Piaseczna udostępniła nagranie z momentu kradzieży na stacji benzynowej w Łazach. W skradzionym plecaku było 500 tysięcy złotych w różnych walutach. Szczęście nie dopisało mu na długo. 33-latek został zatrzymany i aresztowany.

Funkcjonariusze z komisariatu policji w Lesznowoli przyjęli zgłoszenie dotyczące kradzieży plecaka, do której doszło na terenie jednej ze stacji benzynowych w Łazach. - Plecak dużej wartości nie miał, jednak to, co w nim było, zaskoczyło zapewne też samego rabusia. Otóż znajdowała się tam niebagatelna kwota ponad 500 tysięcy złotych w różnych walutach dolarach oraz euro - przekazała aspirant Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.