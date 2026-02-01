Logo TVN Warszawa
Okolice

Nielegalny dom opieki dla seniorów. Matka i syn opuścili areszt

Nielegalany dom opieki w Łazach
Areszty w związku z prowadzeniem nielegalnego domu pomocy społecznej
Źródło: TVN24
Prokuratura uchyliła areszty wobec Małgorzaty Ś. oraz jej syna Daniela Ś. Oboje są podejrzani o prowadzenie nielegalnego domu opieki dla seniorów w Łazach (Mazowieckie). Sprawa wyszła na jaw po tym, jak syn jednej z pensjonariuszek przyjechał do niej w odwiedziny i odkrył w jak fatalnym stanie jest jego matka.

Prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach poinformował, że 37-letni Daniel Ś. i jego 58-letnia matka Małgorzata Ś. wpłacili po 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Otrzymali też dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Sprawdzają, co podawali pensjonariuszom

Obecnie prokuratura ustala, jak wyglądała opieka nad pensjonariuszami. Przesłuchiwani są ich bliscy i opiekunowie.

- Wywołano też opinię biegłych z Pracowni Toksykologicznej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przeprowadzenia badań na obecność we krwi 16 pensjonariuszy środków odurzających, psychotropowych i leków – powiedział prokurator Świderski.

Zdaniem śledczych, podejrzani 37-latek i 58-latka nielegalnie prowadzili placówkę w Łazach. Mogli także narazić jedną z pensjonariuszek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do pięciu lat więzienia.

Nielegalany dom opieki w Łazach
Nielegalany dom opieki w Łazach
Źródło: TVN24

Prywatny dom pomocy społecznej działał w pomieszczeniach, które Ś. wynajmowali od innego podejrzanego w sprawie – Ryszarda W. Ośrodek nie spełniał wymogów przewidzianych dla takiej placówki. Prowadzący nie uzyskali stosownego zezwolenia od wojewody mazowieckiego.

"Wyglądała, jakby umierała"

Jesienią ubiegłego roku syn jednej z pensjonariuszek w trakcie odwiedzin u 92-letniej matki zauważył niewiadomego pochodzenia rozległe obrażenia na ciele kobiety. Mężczyzna podejrzewał, że seniorce mogły być też podawane leki psychotropowe bez wskazań lekarskich.

- Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała. Okazało się, że jej stan wynikał z podawanych jej leków. Odbywało się to bez konsultacji z lekarzem. Natychmiast zabrałem mamę do lekarza, gdzie wyszło na jaw, że mama ma krwawienie do mózgu - przekazał wówczas pan Tomasz redakcji Kontakt24.

- Badania wykazały, że podano jej lek, który jest stosowany między innymi w przypadku schizofrenii. Ma on działanie silnie usypiające i uspokajające. Od trzech tygodni mama przybywa na oddziale neurochirurgii w szpitalu w Warszawie. Ciągle jest nieprzytomna - powiedział.

"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"

Przewieźli pensjonariuszy

Gdy zapowiedział zgłoszenie nieprawidłowości organom ścigania, prowadzący placówkę starali się szybko zatrzeć ślady jej istnienia. Przed pojawieniem się policji Małgorzata Ś., Daniel Ś. i Ryszard W., od którego wynajmowali pomieszczenia, przewieźli 16 pensjonariuszy do domu należącego do Małgorzaty Ś. w jednej z miejscowości w powiecie wołomińskim. Z pomieszczeń w Łazach usunęli natomiast wszelkie przedmioty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym rzeczy osobiste pensjonariuszy i żywność.

Policjanci odnaleźli pensjonariuszy w prywatnym domu Małgorzaty Ś. Ze względu na ich wiek i stan zdrowia, zapewniona im została pomoc medyczna, a całej o sytuacji powiadomiono ich rodziny.

Nielegalany dom opieki w Łazach
Nielegalany dom opieki w Łazach
Źródło: TVN24

Śledztwo prokuratury

Śledztwo jest w toku. Na Małgorzacie Ś. i Danielu Ś. ciążą zarzuty prowadzenia prywatnego domu opieki bez wymaganego zezwolenia, a także braku właściwego nadzoru i opieki nad staruszką, która doznała w placówce ciężkich obrażeń ciała.

Zarzuty przedstawiono też właścicielowi posesji, gdzie działał dom opieki. Według śledczych 68-letni Ryszard W. utrudniał postępowanie karne, zacierał ślady przestępstwa, zaprzeczał, że w Łazach był prowadzony dom opieki.

Czyn ten zagrożony jest karą do pięciu lat więzienia.

Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
