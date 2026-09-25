Jeden jechał rowerem, drugi hulajnogą. Obaj byli kompletnie pijani
Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna w Alei Krakowskiej w Łazach zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, poruszających się jednośladami. Jeden z nich jechał rowerem, drugi korzystał z hulajnogi elektrycznej.
Zachowanie obu wskazywało, że mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali ich do kontroli i przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Przypuszczenia policjantów się potwierdziły.
Obaj byli kompletnie pijani
"35-letni rowerzysta miał w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu, natomiast badanie 36-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną wykazało ponad trzy promile. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że dalsza jazda w takim stanie mogła zakończyć się tragicznie" - podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Policjanci uniemożliwili obu mężczyznom dalszą jazdę. Ich jednoślady nie były już tego dnia środkiem transportu, a obaj ruszyli w dalszą drogę pieszo. Zanim jednak tak się stało, każdy z mężczyzn został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.
Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego. Należą do nich także rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych.