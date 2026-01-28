Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 16 na drodze wojewódzkiej nr 632 w rejonie miejscowości Latonice w gminie Nowe Miasto.
"Oplem podróżowało dwóch obywateli Gruzji, jechali od strony Nasielska, w kierunku Nowego Miasta. W pewnym momencie zjechali z jezdni. Auto wpadło do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok. Mężczyźni nie odnieśli obrażeń" - podała w komunikacie płońska policja.
Zarówno kierowca, jak i pasażer byli pijani. Kierujący autem 40-latek miał w organizmie blisko 2,4 promila alkoholu. Został zatrzymany.
Pamiętaj. Alkohol i kierownica to śmiertelne połączenie. Każda taka decyzja może skończyć się tragedią. Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce jechać nietrzeźwy. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Płońsk