Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 16 na drodze wojewódzkiej nr 632 w rejonie miejscowości Latonice w gminie Nowe Miasto.

"Oplem podróżowało dwóch obywateli Gruzji, jechali od strony Nasielska, w kierunku Nowego Miasta. W pewnym momencie zjechali z jezdni. Auto wpadło do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok. Mężczyźni nie odnieśli obrażeń" - podała w komunikacie płońska policja.

Zjechali do rowu, auto przewróciło się na bok Źródło: KPP Płońsk

Zarówno kierowca, jak i pasażer byli pijani. Kierujący autem 40-latek miał w organizmie blisko 2,4 promila alkoholu. Został zatrzymany.

Pamiętaj. Alkohol i kierownica to śmiertelne połączenie. Każda taka decyzja może skończyć się tragedią. Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce jechać nietrzeźwy. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie. przypomina policja

Kierowca i pasażer byli pijani Źródło: KPP Płońsk

