Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani

Kierowca i pasażer byli pijani
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Zjechali z drogi i wpadli do rowu. Auto przewróciło się na bok. Kierowca i pasażer nie odnieśli obrażeń, obaj byli pijani.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 16 na drodze wojewódzkiej nr 632 w rejonie miejscowości Latonice w gminie Nowe Miasto.

"Oplem podróżowało dwóch obywateli Gruzji, jechali od strony Nasielska, w kierunku Nowego Miasta. W pewnym momencie zjechali z jezdni. Auto wpadło do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok. Mężczyźni nie odnieśli obrażeń" - podała w komunikacie płońska policja.

Zjechali do rowu, auto przewróciło się na bok
Zjechali do rowu, auto przewróciło się na bok
Źródło: KPP Płońsk

Zarówno kierowca, jak i pasażer byli pijani. Kierujący autem 40-latek miał w organizmie blisko 2,4 promila alkoholu. Został zatrzymany.

Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków
Ulice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
Pamiętaj. Alkohol i kierownica to śmiertelne połączenie. Każda taka decyzja może skończyć się tragedią. Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce jechać nietrzeźwy. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie. 
przypomina policja
Kierowca i pasażer byli pijani
Kierowca i pasażer byli pijani
Źródło: KPP Płońsk
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Płońsk

