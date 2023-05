Znalazł na ulicy damską torebkę, pieniądze wziął dla siebie. Teraz ma kłopoty

Policjanci z Łaskarzewa postawili 65-latkowi zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Znalazł on na ulicy damską torebkę. W środku była gotówka, ponad dwa tysiące złotych. 65-latek pieniądze zabrał, a torebkę wyrzucił.

Kilka dni temu do policji w Łaskarzewie zgłosiła się 57-latka. - Przekazała, że jadąc rowerem jedną z ulic Łaskarzewa, nie zauważyła, że wypadła jej na ziemię torebka. Kiedy się zorientowała, nigdzie już jej nie było. Oświadczyła, że wewnątrz znajdowały się pieniądze w kwocie ponad dwóch tysięcy złotych - informowali odkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji

Pieniądze wróciły do właścicielki

Przywłaszczenie zguby to przestępstwo

"W myśl zapisów ustawy o rzeczach znalezionych każdy, kto znajdzie rzecz i zna właściciela, ma obowiązek powiadomić go niezwłocznie o jej znalezieniu. W sytuacji, gdy nie znamy osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, natychmiast powinniśmy zawiadomić o znalezieniu przedmiotu właściwego starostę" przypomina policja w komunikacie. - "Przywłaszczenie cudzego mienia uzyskanego w dowolny sposób - nawet przez znalezienie - jest przestępstwem w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. W myśl art. 284 par. 3 kodeksu karnego każdemu, kto przywłaszcza rzecz znalezioną grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku".