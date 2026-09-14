Okolice Zatrzymali go do kontroli z powodu świateł. To był początek, po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP

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W środę, 9 września, około godziny 17.15 policjanci z posterunku w Łaskarzewie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Chevroleta, w którym niesprawne były światła.

"Za kierownicą siedział 28‑letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Mężczyzna był trzeźwy, jednak sprawdzenie w policyjnych bazach wykazało, że w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu. Na koncie ma trzy dożywotnie zakazy, a także czwarty - obowiązujący od czerwca 2024 roku - na okres 36 miesięcy. Wszystkie zostały orzeczone przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie i były konsekwencją wcześniejszych, poważnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających" - informuje kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji

48 godzin i wyrok

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Po 48 godzinach, w piątek, 11 września, 28‑latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu i stanął przed sądem. Usłyszał nieprawomocny wyrok dwóch lat bezwzględnego więzienia. Dostał też, już czwarty, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

28-latek za łamanie zakazów ma w więzieniu spędzić dwa lata Źródło zdjęcia: Policja Garwolin