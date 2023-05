"Chwalił się" w parku nową maczetą. Interweniowali policjanci, przyjechało pogotowie

Zgodnie z art. 50a kodeksu wykroczeń, za posiadanie w miejscu publicznym maczety z zamiarem jej użycia w celu popełnienia przestępstwa grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3 tysiące złotych. Nie poniesie odpowiedzialności z tego przepisu osoba posiadająca przy sobie nóż, która ma go np. w kieszeni lub na pasku. Jednak osoba, która wyciąga nóż lub inny niebezpieczny przedmiot, kieruje go w stronę przechodniów, wymachuje nim lub w inny sposób demonstracyjnie i wskazuje na możliwość jego użycia w stosunku do osób postronnych, będzie odpowiadała przed sądem.