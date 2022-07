Wypadek na budowie. Mężczyzna w szpitalu po tym, jak spadł na niego strop

W miejscowości Łady pod Pruszkowem doszło w piątek do wypadku podczas remontu domu. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w domu przy ulicy Długiej. Informację potwierdził młodszy brygadier Karol Kroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - Po dotarciu na miejsce czynności prowadziły już służby medyczne oraz policja, więc działania strażaków na miejscu ograniczyły się jedynie do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał.

Więcej szczegółów przekazała później policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.22. Z pierwszych ustaleń wynika, że podczas remontu domu doszło do zdarzenia, w wyniku którego na jednego z mężczyzn spadł strop. Został on przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala - powiedział nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia.