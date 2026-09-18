Mazowieckie Wjechał w ogrodzenie i uciekł, pasażerka zmarła. Kulisy obławy na 42-latka Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Kurach zatrzymany Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O tragicznym wypadku w miejscowości Kury (gmina Tłuszcz) kilka dni temu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Policja podaje, że w niedzielę wieczorem 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad autem na łuku drogi i wypadł na pobocze, uderzając w ogrodzenie posesji. Podróżująca z nim 49-latka odniosła poważne obrażenia, jej życia nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek pod Wołominem. Nie żyje pasażerka

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę w pojeździe. Został zatrzymany kolejnego dnia. W piątek policja ujawniła kulisy akcji poszukiwawczej.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Akcja poszukiwawcza

Podczas gdy na miejscu wypadku pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki, na poszukiwania kierowcy ruszyli funkcjonariusze ze wszystkich jednostek podlegających Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Dołączyli do nich strażacy, członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych, operatorzy dronów oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Policja poderwała także śmigłowiec.

"Akcja prowadzona była na terenie miejscowości w gminie Tłuszcz. Poszukiwania były szczególnie trudne ze względu na rozległy i zalesiony teren" - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska, rzeczniczka wołomińskiej policji.

Miał na koncie dożywotni zakaz prowadzenia aut

Jak informuje, 42-letni mieszkaniec gminy Tłuszcz został namierzony w miejscowości Stryjki. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek w godzinach wieczornych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

"W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - zaznacza asp. szt. Nasiłowska.

Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zatrzymany został w środę doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Prokurator przedstawił mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanej.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego tymczasowego aresztu wobec 42-latka. Mężczyźnie grozi kara od pięciu do 20 lat więzienia.