Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mazowieckie

Wjechał w ogrodzenie i uciekł, pasażerka zmarła. Kulisy obławy na 42-latka

|
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury
Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Kurach zatrzymany
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mężczyzna zatrzymany po śmiertelnym wypadku pod Wołominem miał na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Prokurator zarzucił mu spowodowanie tragedii, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy pasażerce. Grozi mu do 20 lat więzienia.

O tragicznym wypadku w miejscowości Kury (gmina Tłuszcz) kilka dni temu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Policja podaje, że w niedzielę wieczorem 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad autem na łuku drogi i wypadł na pobocze, uderzając w ogrodzenie posesji. Podróżująca z nim 49-latka odniosła poważne obrażenia, jej życia nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek pod Wołominem. Nie żyje pasażerka

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę w pojeździe. Został zatrzymany kolejnego dnia. W piątek policja ujawniła kulisy akcji poszukiwawczej.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Akcja poszukiwawcza

Podczas gdy na miejscu wypadku pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki, na poszukiwania kierowcy ruszyli funkcjonariusze ze wszystkich jednostek podlegających Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Dołączyli do nich strażacy, członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych, operatorzy dronów oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Policja poderwała także śmigłowiec.

"Akcja prowadzona była na terenie miejscowości w gminie Tłuszcz. Poszukiwania były szczególnie trudne ze względu na rozległy i zalesiony teren" - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska, rzeczniczka wołomińskiej policji.

Miał na koncie dożywotni zakaz prowadzenia aut

Jak informuje, 42-letni mieszkaniec gminy Tłuszcz został namierzony w miejscowości Stryjki. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek w godzinach wieczornych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

"W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - zaznacza asp. szt. Nasiłowska.

Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Zatrzymanie 42-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zatrzymany został w środę doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Prokurator przedstawił mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanej.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego tymczasowego aresztu wobec 42-latka. Mężczyźnie grozi kara od pięciu do 20 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaProkuratura
Czytaj także:
Mieszkańcy gminy Bulkowo nie chcą biogazowni (zdj. ilustracyjne)
Nie chcieli biogazowni. Tuż przed głosowaniem trafiła do planu
Klaudia Kamieniarz
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Wynagrodzenia za niezrealizowane świadczenia w szpitalu. Zarzuty
Okolice
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Sądził, że doniczek wśród traw i krzewów nikt nie zauważy
Ursynów
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Jeździli za szybko i "mrugali" światłami
Okolice
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
O pierwszej w nocy zadzwoniła "córka", przyszedł "prokurator"
Okolice
Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom
Śródmieście
boki1
Gabinet wiceprezydentki zasypany gruzem
Ostrołęka
Uchwała krajobrazowa w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Skontrolowali 330 reklam. 260 bez "absolutnie żadnej dokumentacji"
Piotr Bakalarski
Pani Agata zginęła w katastrofie pociągu
Agata zginęła w katastrofie pociągu. Rozpacz rodziny
Okolice
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Dostali zgodę na odtworzenie elewacji, zamontowali duży ekran reklamowy
Katarzyna Kędra
Policja zatrzymała 21-latka
Na zwrócenie uwagi zareagował groźbami
Okolice
Policjanci odzyskali skradziony traktor
Ukradł ciągnik i uciekł. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Akta - zdjęcie ilustracyjne
Kilkanaście kilogramów narkotyków i nielegalna broń
Okolice
Tramwaj na Marszałkowskiej
Zamkną fragment Marszałkowskiej. W sobotę "mundial" tramwajarzy
Śródmieście
Posiłek ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Bojkotują szkolną stołówkę. Ponad 300 uczniów rezygnuje z obiadów
Klaudia Kamieniarz
Drogowcy planują asfaltowanie (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace na drogach, utrudnienia i objazdy
Śródmieście
Autobus testowany na warszawskich ulicach
Nietypowy autobus na ulicach stolicy
Komunikacja
Łoś na Dworcu Centralnym
Łosie na ulicach. "Warszawa jest pod tym względem szczególna"
Śródmieście
Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi
Wypadł z drogi, auto przewróciło się na polu z dyniami
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów nożem, dwie osoby z zarzutami
Okolice
Bóbr w Warszawie
Z gałęzią wracał do Wisły
Śródmieście
Nadanie izbie pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy imienia Wandy Traczyk-Stawskiej
Izba pamięci imienia Wandy Traczyk-Stawskiej
Wola
Zlekceważyli znak "STOP" przed przejazdem kolejowym, odebrali mandaty
Zlekceważyli znak, odebrali mandaty
Okolice
Zderzenie na ul. Cybernetyki
W czasie jazdy źle się poczuł, uderzył w dwa auta
Mokotów
Budynek Sejmu RP
"Koledzy w garniturach tłumaczą, co jest dla kobiet lepsze"
Patryk Michalski
Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"
"Iwan" ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz
Bielany
Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej
"Znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy". Będzie nowy most
Białołęka
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Emerytura i powrót sekretarza do pracy. Sprawę bada prokuratura
Katarzyna Kędra, Dariusz Gałązka
Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
Okolice
Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn
Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki