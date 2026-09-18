Wjechał w ogrodzenie i uciekł, pasażerka zmarła. Kulisy obławy na 42-latka
O tragicznym wypadku w miejscowości Kury (gmina Tłuszcz) kilka dni temu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Policja podaje, że w niedzielę wieczorem 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad autem na łuku drogi i wypadł na pobocze, uderzając w ogrodzenie posesji. Podróżująca z nim 49-latka odniosła poważne obrażenia, jej życia nie udało się uratować.
Tragiczny wypadek pod Wołominem. Nie żyje pasażerka
Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę w pojeździe. Został zatrzymany kolejnego dnia. W piątek policja ujawniła kulisy akcji poszukiwawczej.
Akcja poszukiwawcza
Podczas gdy na miejscu wypadku pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki, na poszukiwania kierowcy ruszyli funkcjonariusze ze wszystkich jednostek podlegających Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Dołączyli do nich strażacy, członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych, operatorzy dronów oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Policja poderwała także śmigłowiec.
"Akcja prowadzona była na terenie miejscowości w gminie Tłuszcz. Poszukiwania były szczególnie trudne ze względu na rozległy i zalesiony teren" - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska, rzeczniczka wołomińskiej policji.
Miał na koncie dożywotni zakaz prowadzenia aut
Jak informuje, 42-letni mieszkaniec gminy Tłuszcz został namierzony w miejscowości Stryjki. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek w godzinach wieczornych. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.
"W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - zaznacza asp. szt. Nasiłowska.
Zatrzymany został w środę doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Prokurator przedstawił mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanej.
Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego tymczasowego aresztu wobec 42-latka. Mężczyźnie grozi kara od pięciu do 20 lat więzienia.