Pies uwięziony na rzecznej wysepce. Akcja na Bugu

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. - Zgłoszenie otrzymaliśmy dwukrotnie w poniedziałek oraz we wtorek. W obu przypadkach Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie we wsparciu z OSP Dąbrówka z narażeniem swojego zdrowia i życia próbowała wydostać zwierzę z wyspy. Niestety nie było to możliwe, ponieważ przy próbie zbliżenia się przez strażaków do psa, uciekał - przekazał oficer prasowy KP PSP w Wołominie Jan Sobków. Strażak zaznaczył, że poziom wody na rzece jest wysoki. - Dzisiaj ponownie otrzymaliśmy zgłoszenie, jednak nie mogliśmy go przyjąć. Warunki - zator nieopodal wyspy i podniesiony poziom wody uniemożliwiają strażakom dostanie się na wyspę. Informację o sytuacji przekazaliśmy jednostce WOPR w Legionowie - powiedział.