Przejechali kilkaset kilometrów, by uratować szczeniaka uwięzionego na rzecznej wyspie

"Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Wczoraj dowiedzieliśmy się o próbach ratowania szczeniaka, który utknął na zalanej wodą wysepce na rzece Bug. 6 dni temu psiak i 7 jego rodzeństwa wypuszczono z posesji znajdującej się nieopodal brzegu. Zator lodowy na rzece został wysadzony i rozpętało się piekło. 7 psiaków przepłynęło rzekę i dotarło do lądu - jeden utknął na zalanej rwącym nurtem wyspie" - czytamy we wpisie.

700 kilometrów, żeby uratować psa

Za wysoki poziom w rzece

Jeszcze w piątek skontaktowaliśmy się w tej sprawie z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. - Zgłoszenie otrzymaliśmy dwukrotnie: w poniedziałek oraz we wtorek. W obu przypadkach Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie we wsparciu z OSP Dąbrówka z narażeniem swojego zdrowia i życia próbowała wydostać zwierzę z wyspy. Niestety nie było to możliwe, ponieważ przy próbie zbliżenia się przez strażaków do psa, uciekał - przekazał oficer prasowy KP PSP w Wołominie Jan Sobków. Strażak zaznaczył, że poziom wody na rzece był wysoki. - Dzisiaj ponownie otrzymaliśmy zgłoszenie, jednak nie mogliśmy go przyjąć. Warunki - zator nieopodal wyspy i podniesiony poziom wody - uniemożliwiają strażakom dostanie się na wyspę. Informację o sytuacji przekazaliśmy jednostce WOPR w Legionowie - powiedział.