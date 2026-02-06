"Pogotowie dla zwierząt nielegalne"? Powiatowy lekarz weterynarii zawiadomił prokuraturę

Litewka o powodach zamknięcia schroniska: to jest policzek dla wszystkich, którzy od lat walczyli o Sobolew Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przeprowadził kontrolę działalności prowadzonej jako nielegalne schronisko pod nazwą 'Pogotowie dla zwierząt' w miejscowości Kuflew, w wyniku której wykrył szereg nieprawidłowości" - napisał w mediach społecznościowych wojewódzki inspektorat weterynarii w Siedlcach.

Podkreślił, że w związku z tym skierowane zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jako argument podał, że jest to nielegalne schronisko, niezgłoszone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i nie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Odpowiedź schroniska

"Pogotowie dla zwierząt" zapowiedziało, że w piątek odniesie się do tych zarzutów.

"Inspekcja Weterynaryjna miała zastrzeżenia - głównie dotyczące tego, że jej zdaniem prowadzimy schronisko dla bezdomnych zwierząt - mimo że nie przebywają u nas zwierzęta bezdomne. Wszystkie zwierzęta znajdujące się w azylu są leczone i zadbane, wszystkie mają dostęp do wody, wszystkie są codziennie wyprowadzane na spacery i na wybiegi. Obecnie mamy pod opieką około 200 psów i 20 kotów" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele tej organizacji.

Dodali, że ich azyl jest miejscem otwartym - wszystkich wpuszczają i współpracują z około stu wolontariuszami.

To między innymi organizacja "Pogotowia dla zwierząt" zabrała psy z zamkniętego schroniska dla zwierząt w Sobolewie.

Opracował Dariusz Gałązka /tok