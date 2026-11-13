Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką

|
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Samochód osobowy zderzył się z tirem na krajowej "50" w powiecie wołomińskim. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe. Jak ustaliła policja, kierujący autem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Dostał mandat.

W miejscowości Księżyki, położonej w powiecie wołomińskim, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem.

"W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przytomnego pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

"Zjechał na przeciwległy pas"

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja.

- Kierujący osobowym Hundai z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym. Auta zderzyły się swoimi prawymi bokami. W wyniku zderzenia Hyundai zjechał do rowu, a pojazd ciężarowy na pobocze. Jego tył wystaje na drogę - przekazała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Jak podała policja, w zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Są trzeźwi. Kierujący Hyundai został ukarany mandatem - dodała policjantka.

Kierowca pojazdu ciężarowego nie mógł samodzielnie usunąć go z pobocza. W związku z tym ruch na drodze krajowej numer 50 odbywał się wahadłowo.

Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaPolicjaUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie. Ruch został przywrócony
Okolice
Akcja KAS w Wólce Kosowskiej
Handlowali podróbkami. Znaleziono towary warte ponad 40 milionów złotych
Okolice
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Cztery noce utrudnień na Wisłostradzie. Będzie zwężenie
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
Zatrzymali go na podziemnym parkingu. Sprawdzili drugi samochód
Bemowo
Przerwano lądowanie samolotu na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Tuż przed dotknięciem pasa pilot musiał poderwać samolot
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Gwałtowna reakcja" i rozlane chemikalia w jednym z zakładów
Okolice
Kolejne odrestaurowane elementy Sali Kongresowej
"To już teraz robi wrażenie". Trzaskowski pokazał odnowione detale Sali Kongresowej
Śródmieście
Budowa tunelu w Rembertowie
Przerwa w ruchu pociągów na warszawskiej stacji
Rembertów
Znaleziono ciało mężczyzny z widocznymi obrażeniami (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo pod Płockiem. 27-latce grozi dożywocie
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów relacji Białystok- Gliwice (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 17-latek
Okolice
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Wiceszef kryminalnych oskarżony. Prokuratura zarzuca mu korupcję
Śródmieście
Łoś na Siekierkach
Nietypowa przeszkoda na trasie i "kluczowa reakcja" jednego z kierowców
Mokotów
Desperacka ucieczka, taranowanie radiowozu i narkotyki
Podczas ucieczki staranował w radiowóz i uderzył w ogrodzenie. Był poszukiwany
Okolice
Zaledwie sześć dni po opuszczeniu zakładu karnego zaatakował seniora
Zaatakował mężczyznę na wózku. Sześć dni wcześniej wyszedł z więzienia
Mokotów
Teren dawnej fabryki papieru w Konstancinie-Jeziornie
Deweloper prze do budowy osiedla przy oczyszczalni. Sanepid ostrzega
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali pijaną kierującą
"Przestępców łapcie". "Właśnie złapaliśmy". Tak tłumaczyła się pijana kierująca
Białołęka
30-latek został zatrzymany
Wyrzucił z siódmego piętra karabinek. Prosto na przechodnia
Praga Północ
Budynek dawnego Instytutu Żywności i Żywienia
Najpierw remonty za kilka milionów, potem wyprowadzka do innego budynku
Piotr Bakalarski
Auto wjechało na torowisko przy GUS
Wjechał na torowisko tramwajowe i utknął
Śródmieście
Narkotyki znalezione przez policjantów
Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Okolice
Stacja metra M2 Lazurowa
Pomieszczą ponad 200 samochodów. Przy stacji metra powstaną trzy parkingi
Bemowo
Dom przy ulicy Myśliwieckiej został zabytkiem
Willa wpisana do rejestru zabytków. To dom wybitnych artystów
Śródmieście
Widok na tor z kamery czołowej pociągu Kolei Mazowieckich
Dywersja na kolei. Myśleli, że to zwierzę. Pociągi jeździły po uszkodzonych torach
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie i korek na Puławskiej
Mokotów
Ania i Marta zaginęły w 2000 roku
Ludzie wiedzieli, ale bali się mówić. Proces po śmierci Ani i Marty
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna został zatrzymany
Włamali się do domu i w nim koczowali. Muszą wrócić do swojego kraju
Okolice
Stacja metra M2 Lazurowa
Budowa trzech stacji drugiej linii metra zakończona. Kiedy otwarcie dla pasażerów?
Komunikacja
Metro Warszawskie, pociąg metra, metro, utrudnienia w metrze (zdj. ilustracyjne)
Chciał wsiąść z powrotem, wpadł między peron a pociąg metra
Komunikacja
Uszkodzone tory
Dywersja na torach. Jest akt oskarżenia
Okolice
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Wiadomo, co wywołało tragiczny pożar strzelnicy
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki