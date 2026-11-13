Okolice Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką Magdalena Gruszczyńska |

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

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W miejscowości Księżyki, położonej w powiecie wołomińskim, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem.

"W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przytomnego pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Zderzenie w miejscowości Księżyki Zderzenie w miejscowości Księżyki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Zderzenie w miejscowości Księżyki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Zderzenie w miejscowości Księżyki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

"Zjechał na przeciwległy pas"

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja.

- Kierujący osobowym Hundai z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym. Auta zderzyły się swoimi prawymi bokami. W wyniku zderzenia Hyundai zjechał do rowu, a pojazd ciężarowy na pobocze. Jego tył wystaje na drogę - przekazała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

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Jak podała policja, w zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Są trzeźwi. Kierujący Hyundai został ukarany mandatem - dodała policjantka.

Kierowca pojazdu ciężarowego nie mógł samodzielnie usunąć go z pobocza. W związku z tym ruch na drodze krajowej numer 50 odbywał się wahadłowo.

Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.