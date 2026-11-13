Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką
W miejscowości Księżyki, położonej w powiecie wołomińskim, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem.
"W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przytomnego pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
"Zjechał na przeciwległy pas"
Na miejscu swoje czynności prowadzi policja.
- Kierujący osobowym Hundai z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym. Auta zderzyły się swoimi prawymi bokami. W wyniku zderzenia Hyundai zjechał do rowu, a pojazd ciężarowy na pobocze. Jego tył wystaje na drogę - przekazała aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Jak podała policja, w zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Są trzeźwi. Kierujący Hyundai został ukarany mandatem - dodała policjantka.
Kierowca pojazdu ciężarowego nie mógł samodzielnie usunąć go z pobocza. W związku z tym ruch na drodze krajowej numer 50 odbywał się wahadłowo.
Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.