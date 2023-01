Ksiądz, który przyciskał ucznia do ławki, nie przyznał się do winy

Prokuratura w Przasnyszu przesłuchała księdza, który jest podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej ucznia jednej ze szkół specjalnych na Mazowszu. Do incydentu doszło podczas lekcji religii. Nagrała to koleżanka chłopca. Duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

We wtorek w prokuraturze odbyły się czynności z udziałem księdza, który miał przyciskać 15-letniego chłopca do ławki podczas lekcji. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Mazowszu. Naruszenie nietykalności miało dotyczyć "przytrzymywania jego głowy o blat ławki, przetrzymywania za szyję i wykręcania rąk".

Do zdarzenia doszło 9 grudnia ubiegłego roku.

- Rafał K. stawił się we wtorek na przesłuchanie w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu. Już wcześniej mężczyźnie postawiono zarzuty. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - przekazała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Dodała, że postępowanie w tej sprawie powinno zakończyć się w lutym.

"Przeproś Pana Boga"

Bulwersujące zachowanie księdza katechety ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Mazowszu opisaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek, 12 grudnia. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, widać jak ksiądz zmusza ucznia do przeprosin. Gdy ten się nie zgadza, duchowny przyciska go do ławki i wykręca mu ręce.

Krótki film otrzymaliśmy od matki jednej z uczących się tam nastolatek. Dziewczynka zarejestrowała je ukradkiem. Na nagraniu, utrwalonym podczas lekcji, słyszymy: - Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki. - Nie przeproszę - odpowiada uczeń. - Przeproś Pana Boga - rzuca dalej ksiądz, wykręcając chłopcu ręce. - Nigdy - odpiera nastolatek.

Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor.

Ksiądz odsunięty od nauczania religii

W kolejnym tygodniu po incydencie biskup płocki spotkał się z księdzem katechetą i dyrektorką szkoły. Wobec duchownego podjęto następujące decyzje: biskup udzielił mu nagany kanonicznej, wycofał misję kanoniczną do nauczania religii i zobowiązał duchownego do osobistych przeprosin ucznia. W komunikacie płocka kuria przeprosiła "za zachowanie księdza podczas katechezy, które nigdy nie powinno mieć miejsca" i zadeklarowała gotowość pomocy poszkodowanemu chłopcu oraz uczniom, którzy byli świadkami zdarzenia

Dyrektorka placówki również informowała wcześniej, że ksiądz został zawieszony. O sprawie zostało zawiadomione Mazowieckie Kuratorium Oświaty, które przeprowadziło kontrolę.

