Zderzenie auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba nie żyje
Jak informuje w komunikacie Mazowiecka Policja, do wypadku doszło około godziny 5 na drodze krajowej numer 9 w miejscowości Krzyżanowice. Zderzyły się osobowe Volvo oraz ciężarowe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu. Kierujący ciężarówką został przewieziony został do szpitala.
Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policjanci wyznaczyli objazdy. Od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Radomia przez Iłżę, następnie DW 747 (kierunek Pakosław). Natomiast od Radomia w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego w Skaryszewie należy zjechać na DW 733.
Na zdjęciach publikowanych przez policję widać, że po zderzeniu ciężarówka obróciła się i zjechała do rowu.
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Źródło: tvnwarszawa.pl