Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba nie żyje

|
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku zderzenia z ciężarówką na miejscu zginął kierowca auta osobowego. Droga pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim jest zablokowana.

Jak informuje w komunikacie Mazowiecka Policja, do wypadku doszło około godziny 5 na drodze krajowej numer 9 w miejscowości Krzyżanowice. Zderzyły się osobowe Volvo oraz ciężarowe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu. Kierujący ciężarówką został przewieziony został do szpitala.

Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policjanci wyznaczyli objazdy. Od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Radomia przez Iłżę, następnie DW 747 (kierunek Pakosław). Natomiast od Radomia w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego w Skaryszewie należy zjechać na DW 733.

Na zdjęciach publikowanych przez policję widać, że po zderzeniu ciężarówka obróciła się i zjechała do rowu.

Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Śmiertelny wypadek w Krzyżanowicach pod Radomiem
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki
Czytaj także:
Karambol na wiadukcie
Karambol na wiadukcie, uszkodzony radiowóz
Mokotów
Zderzenie na Świderskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Białołęka
Przepychanki przed TK
Wiceszef MSWiA: sędziowie otrzymali ochronę
Śródmieście
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Flakka w mieszkaniu. Antyterroryści weszli w kombinezonach
Ursus
Policja zatrzymała 38-latka
Po kłótni w barze wrócił z tasakiem. Ranni
Okolice
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Urząd kupił dawny dworzec. Wiemy, co w nim będzie
Piotr Bakalarski
Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki
Śmiertelne potrącenie na torach
Ursus
Przy szklarni rósł prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej
Dwumetrowy krzak konopi obok szklarni
Okolice
Zatrzymany Krzysztof N.
Jest areszt dla 66-latka podejrzewanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska
TVN24
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace tramwajarzy i drogowców. Weekendowe utrudnienia
Ochota
Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Niepokojące maile na UW. Ktoś podszywa się pod pracowników uczelni
Alicja Glinianowicz
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną
Okolice
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Miasto wygrało. Nowych bloków w Miasteczku Wilanów nie będzie
Dariusz Gałązka
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Areszty w związku z pożarem stacji Starlinków
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ludzkie szczątki na terenie budowy
Ostrołęka
53-latek pojechał pod prąd wzdłuż S7
Ze stacji paliw wyjechał na S7 pod prąd
Okolice
Dwaj nastolatkowie wpadli za oszustwo "na pracownika banku"
Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani
Okolice
Schody ruchome przy trasie W-Z
Awaria schodów ruchomych, jeżdżą tylko w górę
Śródmieście
37-latek trafił do więzienia
Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia
Wola
Awantura na pokładzie samolotu wnętrze samolotu fotele (zdjęcie ilustracyjne)
Z samolotu wyprowadzili ich strażnicy graniczni, lotnisko opuścili z mandatami
Włochy
Teren przy ulicy Białołęckiej
Ruiny w krzakach za zamkniętą bramą. Mają pomysł na zaniedbaną działkę
Magdalena Gruszczyńska
Zarzut dla 33-latka, który uszkodził szybę w autobusie
Rozbił szybę w autobusie
Ochota
Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Zderzenie tramwaju z autobusem
Białołęka
18-latek odpowie za znieważenie dyspozytorów numeru 112 (zdj. ilustracyjne)
Pomylił numery alarmowe i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem
Okolice
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
18 kierowców pod wpływem narkotyków, pięciu pijanych
Ursynów
26-latek został zatrzymany
Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował szpital, groził personelowi
Wawer
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Okolice
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki