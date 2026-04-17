Czołowe zderzenie auta z tirem. Jedna osoba nie żyje
Wypadek miał miejsce na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Iłżą a Radomiem przed godziną 8.30.
"Kierująca pojazdem osobowym Volkswagenem 39-letnia kobieta zderzyła się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym Man. Kobieta poniosła śmierć na miejscu" - poinformowała mazowiecka policja.
"Droga jest zablokowana. Mundurowi kierują ruchem. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora i wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku" - przekazano w komunikacie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 11.30.
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
