Zjechał z drogi, autem wpadł na posesję. Po kolizji uciekł

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś, na ulicy Józefosławskiej. Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Samochód na łuku drogi zjechał z jezdni i wjechał w prywatną posesję - przekazał Węgrzynowicz. Policja potwierdziła informację o kolizji.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna-Wieś | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Policja: kierowca z promilami i bez uprawnień

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 14. Jak przekazała Monika Orlik z Komedy Powiatowej Policji w Pruszkowie, kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, ale niedługo potem wrócił. - Policjanci będą prowadzić czynności wobec kierowcy oraz wyjaśniać okoliczności zdarzenia - przekazała policjantka. Jak powiedziała, mężczyzna przyznał się do kierowania autem. - Był nietrzeźwy, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Samochodem podróżowało troje małoletnich pasażerów. Dwoje z nich - 16-latka oraz dwuletnie dziecko - trafiło do szpitala. Trzecia osoba małoletnia została przekazana pod opiekę opiekuna prawnego - poinformowała Orlik.