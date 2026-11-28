Okolice Chcieli ominąć korek pod prąd na S7. Zareagował jeden z kierowców Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Jazda pod prąd na drodze ekspresowej S7 (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Tomek Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomek

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać kierowców, którzy próbowali wydostać się z korka po sobotniej kolizji na trasie S7, na wysokości miejscowości Kroczewo. Kierowcy zaczęli zawracać pod prąd.

Pan Tomasz, autor nagrania, przekazał nam, że w tym miejscu trasy S7 ruch był wstrzymany z powodu zdarzenia drogowego. - Zobaczyliśmy auta, które jechały pasem awaryjnym pod prąd i w pewnej chwili zjechałem tak, aby ich zatrzymać, ponieważ uznałem, że ich zachowanie jest niebezpieczne - powiedział.

- Jeden z kierowców zaczął krzyczeć, że potrzebuje się wydostać. Każdy kolejny miał jakieś wyjaśnienie. Ja odpowiadałem, że takie zachowanie jest niebezpieczne - relacjonował.

Mężczyzna dodał, że znaleźli się inni kierowcy, którzy puścili te samochody. - Zgłosiliśmy sprawę na policję, a później zjechałem tak, żeby już nie mogli jechać dalej. Łącznie to było około dziesięciu samochodów i kiedy zablokowałem zupełnie pas awaryjny, wtedy część z nich zaczęła wykręcać, aby znaleźć się z powrotem w kierunku jazdy, jak ten bus widoczny na nagraniu - dodał.

Policja dostała zgłoszenie

Sierżant Eliza Koźlicka, pełniąca obowiązki oficer prasowej Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, potwierdziła otrzymanie zgłoszenia. - Ze zgłoszenia wynikało, że niektórzy kierowcy poruszali się pod prąd trasą S7 w związku z zatorem, który utworzył się po zdarzeniu drogowym w miejscowości Niepiekła. Ponieważ Kroczewo znajduje się na końcu naszego powiatu, dyżurny przekazał informację do funkcjonariuszy z Nowego Dworu Mazowieckiego - poinformowała.

- Policjanci udali się na miejsce, ale nie udało im się ujawnić wykroczenia i na tym czynności zostały zakończone - wyjaśniła policjantka i dodała, że trasa S7 jest już w tym miejscu przejezdna.