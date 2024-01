W nocy sprawdzał, czy po zmarzniętym stawie da się jeździć. Lód się załamał

czytaj dalej

We wtorek późnym popołudniem policjanci w Pałacu Prezydenckim zatrzymali prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z naszych ustaleń wynika, że cała akcja trwała około 20 minut. Ostateczna decyzja o wejściu do pałacu zapadła, gdy prezydent Andrzej Duda wyjechał na spotkanie do Belwederu. Według naszych źródeł, konkretne miejsce przebywania posłów w budynku wskazali policjantom funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.