Rozbierali na części Maserati. Zarzuty dla trzech osób
Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie nadzoruje śledztwo przeciwko Karolowi B., Szymonowi Ch., Adrianowi M i Kamilowi S..
Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyźni są podejrzani o to, że pomogli w ukryciu samochodu marki Maserati o wartości 270 tysięcy złotych. Auto zostało skradzione 10 listopada we Wrocławiu.
Zdaniem śledczych podejrzani wzięli udział w demontażu Maserati. Kamil S. udostępnił pomieszczenie na zajmowanej posesji, zaś Karol B. oczekiwał na odbiór zdemontowanych części pojazdu" - zaznaczyła prok. Łukasiewicz. Jak dodała, mowa o artykule związanym z paserstwem.
Pomogło zgłoszenie świadka
- Nadto Karol B. podejrzany jest o niezatrzymanie się do kontroli drogowej w dniu 10 listopada 2026 roku w miejscowości Niegów i innych miejscowościach na terenie powiatu wyszkowskiego podczas kierowania pojazdem marki Nissan Micra - podała rzeczniczka prokuratury.
Prok. Łukasiewicz zaznaczyła, że mężczyźni zostali zatrzymani "na skutek zgłoszenia osoby postronnej, która zauważyła demontaż pojazdu". - Trzech z mężczyzn przyznało się do stawianego im zarzutu, jeden nie przyznał się i złożył wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - poinformowała,
Jeden z mężczyzn jest tez podejrzany o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zabór karty płatniczej i dokumentów.
- Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka.