Okolice Rozbierali na części Maserati. Zarzuty dla trzech osób Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Wyszkowie

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Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie nadzoruje śledztwo przeciwko Karolowi B., Szymonowi Ch., Adrianowi M i Kamilowi S..

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyźni są podejrzani o to, że pomogli w ukryciu samochodu marki Maserati o wartości 270 tysięcy złotych. Auto zostało skradzione 10 listopada we Wrocławiu.

Zdaniem śledczych podejrzani wzięli udział w demontażu Maserati. Kamil S. udostępnił pomieszczenie na zajmowanej posesji, zaś Karol B. oczekiwał na odbiór zdemontowanych części pojazdu" - zaznaczyła prok. Łukasiewicz. Jak dodała, mowa o artykule związanym z paserstwem.

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Pomogło zgłoszenie świadka

- Nadto Karol B. podejrzany jest o niezatrzymanie się do kontroli drogowej w dniu 10 listopada 2026 roku w miejscowości Niegów i innych miejscowościach na terenie powiatu wyszkowskiego podczas kierowania pojazdem marki Nissan Micra - podała rzeczniczka prokuratury.

Prok. Łukasiewicz zaznaczyła, że mężczyźni zostali zatrzymani "na skutek zgłoszenia osoby postronnej, która zauważyła demontaż pojazdu". - Trzech z mężczyzn przyznało się do stawianego im zarzutu, jeden nie przyznał się i złożył wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - poinformowała,

Kradzione Maserati rozebrane na części Źródło zdjęcia: KPP w Wyszkowie

Jeden z mężczyzn jest tez podejrzany o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zabór karty płatniczej i dokumentów.

- Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka.