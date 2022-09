Skradzione w Niemczech kampery były już w drodze do Warszawy. "Paserzy wpadli podczas blokady"

Pięciu mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych w związku z podejrzeniem kradzieży dwóch kamperów. Auta miały trafić z Niemiec do Warszawy. - Paserzy wpadli podczas blokady zorganizowanej na trasie w okolicach Strykowa. Wszyscy usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży z włamaniem - podała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak wskazała policjantka, działania Wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji, wspieranych przez funkcjonariuszy Wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości warszawskiego zarządu CBŚP, doprowadziły do zatrzymania członków grupy przestępczej "trudniącej się kradzieżami samochodów z terenu krajów Unii Europejskiej".