Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Kożuszki‑Parcel. Zgłoszenie o zderzeniu wpłynęło do sochaczewskiej komendy przed godziną 15. Na miejsce skierowano policjantów, interweniowali też strażacy z sochaczewskiej JRG PSP.
Zderzył się motocykl Yamacha i samochód osobowy.
"Kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym została przetransportowana do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła" - poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik z omendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
Wielogodzinne oględziny
Jak podała policja, badanie stanu trzeźwości 78‑letniego kierowcy samochodu wykazało, że był trzeźwy.
Przez wiele godzin na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz biegły sądowy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, zabezpieczyli ślady oraz prowadzili czynności procesowe. Mundurowi ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Droga krajowa numer 92 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach — kierowców kierowano na objazdy.
Funkcjonariusze zaapelowali o ostrożność na drodze. "Uważne obserwowanie sytuacji na drodze i bezwzględne przestrzeganie przepisów to podstawa bezpieczeństwa. Chwila nieuwagi lub błąd w ocenie sytuacji mogą doprowadzić do tragedii" - zaznaczyli.