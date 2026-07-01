Okolice Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

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Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Kożuszki‑Parcel. Zgłoszenie o zderzeniu wpłynęło do sochaczewskiej komendy przed godziną 15. Na miejsce skierowano policjantów, interweniowali też strażacy z sochaczewskiej JRG PSP.

Zderzył się motocykl Yamacha i samochód osobowy.

"Kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym została przetransportowana do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła" - poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik z omendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Zderzenie pod Sochaczewem Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Zderzenie pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Wielogodzinne oględziny

Jak podała policja, badanie stanu trzeźwości 78‑letniego kierowcy samochodu wykazało, że był trzeźwy.

Przez wiele godzin na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz biegły sądowy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, zabezpieczyli ślady oraz prowadzili czynności procesowe. Mundurowi ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Droga krajowa numer 92 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach — kierowców kierowano na objazdy.

Funkcjonariusze zaapelowali o ostrożność na drodze. "Uważne obserwowanie sytuacji na drodze i bezwzględne przestrzeganie przepisów to podstawa bezpieczeństwa. Chwila nieuwagi lub błąd w ocenie sytuacji mogą doprowadzić do tragedii" - zaznaczyli.