Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, około godziny 6 w miejscowości Kozłowo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 57-letnia kobieta, mieszkanka gminy Gzy, kierowała samochodem marki Toyota.
"Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, na prostym odcinku, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto dachowało w pobliskim polu kukurydzy" - opisała nadkom. Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Na miejsce wezwane zostały policja, straż pożarna oraz pogotowie.
Kierująca nie żyje
"Niestety obrażenia poszkodowanej okazały się śmiertelne, lekarz stwierdził zgon 57-latki" - przekazała Kopczyńska.
Czynności na miejscu tragedii prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a szczegółowe ślady i dokumentację zabezpieczył technik kryminalistyki.