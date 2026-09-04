Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła

|
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP GZY - KSRG
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tragedia pod Pułtuskiem. Kierująca Toyotą zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Auto dachowało. 57-latka zmarła na miejscu zdarzenia.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, około godziny 6 w miejscowości Kozłowo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 57-letnia kobieta, mieszkanka gminy Gzy, kierowała samochodem marki Toyota.

"Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, na prostym odcinku, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto dachowało w pobliskim polu kukurydzy" - opisała nadkom. Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Na miejsce wezwane zostały policja, straż pożarna oraz pogotowie.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Źródło zdjęcia: KPP Pułtusk
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Źródło zdjęcia: KPP Pułtusk
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Źródło zdjęcia: OSP GZY - KSRG
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Źródło zdjęcia: OSP GZY - KSRG

Kierująca nie żyje

"Niestety obrażenia poszkodowanej okazały się śmiertelne, lekarz stwierdził zgon 57-latki" - przekazała Kopczyńska.

Czynności na miejscu tragedii prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a szczegółowe ślady i dokumentację zabezpieczył technik kryminalistyki.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed popularnym muzeum. Pierwsze prace w terenie
Wola
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działają rogatki i światła
Okolice
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Zatrzymany Bartosz G.
Zabił 16-letnią Maję, potem próbował spalić ciało. W międzyczasie głaskał psa
Mazowieckie
Moment kradzieży łańcuszka pasażerki tramwaju
W tramwaju zerwał kobiecie łańcuszek z szyi
Praga Północ
Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie
Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Ochota
Ciężarówka wywróciła się na A2
Wypadek na autostradzie. Ciężarówka na boku, jedna osoba ranna
Mazowieckie
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
Okolice
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek porzucony w reklamówce. Sprawą zainteresowała się prokuratura
Okolice
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku
Praga Południe
Nowe autobusy przeszły kontrole (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe autobusy wyjechały na ulice. Były awarie
Śródmieście
Niebezpieczna jazda kierowcy autobusu
Kierowca autobusu uderzył w samochód z rodziną w środku i odjechał
Okolice
Kobieta zmarła w szpitalu po podaniu antybiotyku - zdjęcie ilustracyjne
To miał być rutynowy zabieg. 35-latka zmarła w szpitalu
radom
Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy
Leżały pod ziemią, na polu, 20 metrów od zabudowań
Okolice
37-latce grozi pięć lat więzienia
Za zakupy nie płaciła, nagrywały ją kamery. Usłyszała 10 zarzutów
Okolice
Za kierownicą BMW siedział 16-latek
16-latek jechał "ułożyć sobie życie". Ma poważne problemy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki