Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP GZY - KSRG

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Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, około godziny 6 w miejscowości Kozłowo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 57-letnia kobieta, mieszkanka gminy Gzy, kierowała samochodem marki Toyota.

"Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, na prostym odcinku, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto dachowało w pobliskim polu kukurydzy" - opisała nadkom. Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Na miejsce wezwane zostały policja, straż pożarna oraz pogotowie.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo Źródło zdjęcia: KPP Pułtusk Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo Źródło zdjęcia: KPP Pułtusk Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo Źródło zdjęcia: OSP GZY - KSRG Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo Źródło zdjęcia: OSP GZY - KSRG

Kierująca nie żyje

"Niestety obrażenia poszkodowanej okazały się śmiertelne, lekarz stwierdził zgon 57-latki" - przekazała Kopczyńska.

Czynności na miejscu tragedii prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a szczegółowe ślady i dokumentację zabezpieczył technik kryminalistyki.