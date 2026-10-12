Okolice Znęcał się nad rodziną, groził i znieważał policjantów. 10 zarzutów Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu Źródło zdj. gł.: KPP w Kozienicach

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Do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach zgłosiły się dwie kobiety. Twierdziły, że 41-latek miał je znieważyć. Policjanci podjęli interwencję, w trakcie której mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy - kierował wobec nich groźby.

Mężczyzna został zatrzymany.

Był znany policji

Mężczyzna był wcześniej znany funkcjonariuszom, wielokrotnie podejmowali wobec niego interwencje. "Prowadzone czynności, zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz zgromadzony materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie mu łącznie 10 zarzutów dotyczących zachowań, do których miało dochodzić w ostatnim czasie" - podała kom. Ilona Tarczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Zarzuty dotyczą m.in. gróźb karalnych, znieważenia funkcjonariuszy policji, znęcania psychicznego nad członkami rodziny, zniszczenia i uszkodzenia cudzej rzeczy, wywierania wpływu na uczestników postępowania, a także znieważenia mieszkanek powiatu kozienickiego.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Kozienicach. Decyzją sądu 41-latek trafi na najbliższe trzy miesiące do tymczasowego aresztu.