Okolice W wypadku zginęła 19-latka. Śledczy sprawdzają działania ratowników Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pierwsze postępowanie dotyczy wypadku drogowego, do którego doszło 16 maja w Kozienicach.

Szukają przyczyny wypadku

- Według ustaleń śledczych kierujący samochodem BMW naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co doprowadziło do wypadku i obrażeń dwóch pasażerek. W dniu 19 maja nastąpił zgon jednej z nich - Oliwii D. - w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Jak dodała, że prokurator zabezpieczył pojazd do badań technicznych. - Celem śledztwa będzie ustalenie przyczyn wypadku, w tym i to, czy przyczyną mogła być prędkość pojazdu - wskazała rzecznik, dodając, że kierujący autem był trzeźwy.

Sprawdzają działania ratowników

Drugie postępowanie zainicjowano po zawiadomieniu rodziców zmarłej. Dotyczy ono narażenia Oliwii D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez "nieprawidłowe prowadzenie czynności ratunkowych" przez Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kozienicach oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej. W ocenie rodziców zmarłej, działania załogi karetki były nieprawidłowe i mogły przyczynić się do zgonu ich córki.

Jak zaznaczyła prok. Góźdź, wstępne wyniki sekcji zwłok nie ujawniły jednoznacznie przyczyny śmierci. - Końcowo w sprawie powołany zostanie zespół biegłych lekarzy medycyny sądowej, który wypowie się co do przyczyny zgonu kobiety, jak i w kwestii ewentualnej odpowiedniości za ten zgon osób, na których ciążył obowiązek opieki nad zmarłą pacjentką - wyjaśniła rzecznik.

Odwoził krewną po przyjęciu komunijnym

Do wypadku doszło 16 maja w Kozienicach. BMW, którym jako pasażerka jechała 19-latka, uderzyło w słup ogrodzenia. Autem kierował krewny kobiety, który odwoził ją i jej przyjaciółkę do domu po przyjęciu komunijnym.