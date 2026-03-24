Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią

Sąd Rejonowy w Kozienicach
Sędzia zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Jest decyzja w jego sprawie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Od co najmniej 2017 roku miał problem ze sporządzaniem uzasadnień do wydawanych przez siebie wyroków. Sąd dyscyplinarny zadecydował w sprawie sędziego Michała Mańkowskiego z Kozienic (Mazowieckie), który zalegał z nawet setką uzasadnień i wymierzył najsurowszą w tym przypadku karę.

Sprawą sędziego z Kozienic zajmował się Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Chodziło o zaległości w sporządzaniu ponad 100 uzasadnień wyroków, a bez tego strony postępowania nie mają możliwości złożenia odwołania.

Jak poinformowała we wtorek Renata Król, wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu, któremu podlega kozienicki sąd, w ubiegłym tygodniu Sąd Dyscyplinarny wydał orzeczenie.

- Sąd uznał sędziego za winnego deliktu dyscyplinarnego i wymierzył mu najsurowszą karę dyscyplinarną - złożenia sędziego z urzędu - powiedziała wiceprezes.

Dodała, że do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sędzia będzie zawieszony w czynnościach służbowych.

- Jednocześnie sąd dyscyplinarny orzekł obniżenie jego wynagrodzenia o 50 procent na czas trwania zawieszenia w czynnościach do czasu uprawomocnienia się orzeczenia - powiedziała Król.

Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. Jeśli odwołania nie będzie, Mańkowski automatycznie przestanie być sędzią.

Kara złożenia sędziego z urzędu jest najsurowszą karą dyscyplinarną w polskim prawie. Oznacza definitywną utratę stanowiska i niemożność ponownego powołania.

Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Mogą składać apelacje mimo braku uzasadnień

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach Krzysztof Jerzy Piaseczny przekazywał nam w lutym, że sędzia Michał Mańkowski na dzień 19 lutego nadal nie sporządził uzasadnień w 126 sprawach.

Wyjaśnił też, że w 71 sprawach przewodniczący II Wydziału Karnego załączył do akt spraw wzmianki, na podstawie par. 119 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, że "sporządzenie pisemnych uzasadnień wyroków jest niemożliwe".

Co oznacza to dla stron, które nie mają uzasadnień, a chcą np. złożyć apelację? "Przewodniczący Wydziału w dalszym ciągu wydaje i planuje wydawać kolejne wzmianki we wszystkich pozostałych sprawach, co otworzy stronom możliwość zaskarżenia poszczególnych wyroków. Do wydania wzmianki o niemożności sporządzenia uzasadnień pozostało jeszcze 55 spraw" - wyliczył prezes.

Piaseczny zapewnił też, że "strony, które złożyły wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku, przy doręczeniu wzmianki wraz z odpisem wyroku, są pouczone o możliwości złożenia apelacji od wyroku pomimo braku uzasadnienia orzeczenia".

Prezes podkreślił, że akta wszystkich spraw, które były w posiadaniu sędziego Michała Mańkowskiego, zostały odzyskane i aktualnie znajdują się w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach, "za wyjątkiem tych, w których strony wniosły środki odwoławcze, gdyż te zostały przekazane do sądu II instancji".

Na koniec Piaseczny wskazał, że sędzia Mańkowski przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 23 lutego minął rok, odkąd z niego korzystał. "Sędzia Michał Mańkowski nie informował prezesa sądu o zamiarze powrotu do służby po zakończeniu tego okresu" - wskazał.

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości

O zaległościach w pracy sędziego Mańkowskiego informowaliśmy na początku 2025 roku. Sędzia miał wtedy zalegać z napisaniem 121 uzasadnień. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Śledztwo wszczęła także prokuratura.

W lutym 2025 roku resort sprawiedliwości w wydanym komunikacie prasowym podkreślał, że "nie akceptuje tak rażącej i niczym nieuzasadnionej postawy sędziego i będzie reagować w podobnych sytuacjach".

Ministerstwo wskazywało, że sędzia z Kozienic został już wcześniej prawomocnie skazany na karę dyscyplinarną nagany za przekroczenie ustawowego terminu do sporządzenia uzasadnień w 90 sprawach oraz na karę obniżenia wynagrodzenia zasadniczego o 25 proc. na okres dwóch lat - za przekroczenie terminu w ponad 80 sprawach. Ponadto dwoma nieprawomocnymi wyrokami nałożono na niego kary pieniężne za opóźnienia w 82 sprawach.

W związku z zaległościami w 122 sprawach zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu skierował wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Z kolei prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach złożył do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Michała Mańkowskiego przestępstw z art. 231 par. 1 kk i art. 276 kk. Przepisy te dotyczą niedopełnienia obowiązków albo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz ukrywania dokumentów. Za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień grozi do trzech lat więzienia, za ukrywanie dokumentu - do dwóch lat. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Klaudia Ziółkowska

Opracowała Katarzyna Kędra /tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

