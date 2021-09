Zabójstwo 25-latki w Kozienicach. Były partner kobiety z aktem oskarżenia

Twierdził, że się posprzeczali

Tuż po zatrzymaniu 29-latek przyznał się do pozbawienia kobiety życia, ale nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Twierdził, że się posprzeczali. Dziewczyna miała kategorycznie oświadczyć, że do niego nie wróci i wówczas doszło do tragedii. - Miejscowa prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 25-latki z Kozienic przez jej byłego partnera - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas.