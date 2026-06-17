KOZIENICE Śmierć 19-letniej Oliwii, są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu Katarzyna Kędra |

Kozienice (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

SP ZZOZ w Kozienicach przekazał, że przeprowadzona analiza dokumentacji oraz wyjaśnień personelu wykazała, iż świadczenia medyczne "były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi standardami, wskazaniami wiedzy medycznej właściwymi dla zaistniałych okoliczności zdrowotnych oraz pozostawały w ścisłej spójności z obowiązującymi procedurami postępowania w podobnych przypadkach medycznych".

Szpital poinformował, że lekarz uczestniczący w akcji nadal pracuje w pogotowiu i pełni dyżury. Placówka podkreśliła, że z uwagi na prowadzone czynności śledcze do czasu ich zakończenia nie będzie udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie.

- Dostrzegając i rozumiejąc tragizm sytuacji, wskazujemy, że mamy świadomość, iż sprawą śmierci pani Oliwii (...) zajmują się dedykowane do tego służby i instytucje, które po weryfikacji wszelkich relewantnych okoliczności dokonają adekwatnych ustaleń. Uważamy, że dopiero wówczas właściwym i odpowiedzialnym będzie wskazywanie winnych i rozprawianie o konsekwencjach - podkreśliła dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Ewa Gizicka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zginęła nastolatka. Badają zachowanie ratowników

BMW uderzyło w betonowy słup

Jak informowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, sprawa śmierci Oliwii D. badana jest dwutorowo przez śledczych z Kozienic. Analizowane są przyczyny wypadku z 16 maja w Kozienicach, w którym BMW uderzyło w betonowy słup, oraz prawidłowość działań medycznych. Śledztwo w drugim wątku wszczęto po zawiadomieniu rodziców 19-latki, którzy wskazują na nieprawidłowości w działaniach ekipy pogotowia ratunkowego oraz wątek poświadczenia nieprawdy w dokumentacji.

- Końcowo w sprawie powołany zostanie zespół biegłych lekarzy medycyny sądowej, który wypowie się co do przyczyny zgonu kobiety, jak i w kwestii ewentualnej odpowiedniości za ten zgon osób, na których ciążył obowiązek opieki nad zmarłą pacjentką - wyjaśniła prokurator Góźdź.

Sprawa śmierci 15-letniej Oliwii

Rzeczniczka poinformowała, że postępowanie dotyczące innego przypadku - 15-letniej Oliwii W., która zmarła po potrąceniu przez samochód w listopadzie 2025 roku w Pionkach koło Radomia, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu (Mazowieckie).

W tej sprawie śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która spowodowała wypadek, a odrębne postępowanie dotyczy działań lekarza pogotowia. Doniesienie w tym wątku złożyli medycy ze szpitala w Radomiu, którzy już na etapie transportu medycznego dopatrzyli się błędów mogących przyczynić się do zgonu dziewczynki.

Lokalne media łączą sprawy dwóch nastolatek, podkreślając niezwykły zbieg okoliczności - obie dziewczyny nosiły to samo imię, mieszkały na tej samej ulicy w miejscowości pod Kozienicami, zmarły po wypadkach drogowych, zostały pochowane na tym samym cmentarzu.

OGLĄDAJ: TVN24