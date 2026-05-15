Przewoził bimber, w domu miał martwego dzika
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, wtedy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen, 68-letniego mieszkańca powiatu kozienickiego.
"Przyznał, że przewozi bimber"
Podczas kontroli znaleźli w samochodzie butelki z płynem o słomkowym zabarwieniu. "Mężczyzna przyznał, że przewozi własnej produkcji alkohol - bimber" - podała komisarz Ilona Tarczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.
Mężczyzna przyznał, że w miejscu zamieszkania posiada aparaturę służącą do produkcji alkoholu.
Na miejsce pojechali policjanci, którzy przeszukali mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze i pojazdy znajdujące się na posesji 68-latka. "W trakcie działań zabezpieczono niemal 900 litrów zacieru oraz 236 litrów gotowego wyrobu alkoholowego własnej produkcji" - dodała policjantka.
Amunicja bez pozwolenia i wnętrzności zwierzyny
Znaleziony został też sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu. To nie był jednak koniec problemów 68-latka.
"Podczas przeszukania mundurowi znaleźli również amunicję przechowywaną niezgodnie z obowiązującymi przepisami" - przyznała kom. Tarczyńska, dodając, że w garażu oraz pod wiatą garażową funkcjonariusze odkryli wnętrzności zwierzyny leśnej.
Z tłumaczeń 68-latka wynikało, że dzień wcześniej zastrzelił dzika, jednak nie poddał zwierzęcia obowiązkowym badaniom weterynaryjnym. W związku z tym o sprawie poinformowani zostali inspektorzy Inspektoratu Weterynarii, którzy zabezpieczyli próbki mięsa do dalszych badań.
Mężczyzna został zatrzymany, a na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli u niego niemal 60 tysięcy złotych.
"Obecnie wykonywane są dalsze czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" - podała rzeczniczka kozienickiej komendy.
W działaniach brali udział funkcjonariusze Zespołu do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach wraz z policjantami z Komisariatu Policji w Gniewoszowie.