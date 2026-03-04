Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka

Kozienice (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w budynku Centrum Usług Społecznych obrażał pracowników i im groził "próbując wywrzeć wpływ na podejmowane przez nich czynności urzędowe".

Agresywny 50-latek został zatrzymany przez policjantów i został doprowadzony do siedziby komendy, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Zarzuty za znieważenie

- Prokuratura Rejonowa w Kozienicach na wniosek policji wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna odpowie m.in. za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji komisarz Ilona Tarczyńska.

Policjantka przypomniała, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z kolei za stosowanie przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu zmuszenia go do określonego działania, zaniechania lub znoszenia czynności grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W centrach usług społecznych skupione są zadania z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, edukacji publicznej, ale też wspierania osób z niepełnosprawnościami. Oferują wsparcie wszystkim mieszkańcom - nie tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, ale też osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, wszystkim mieszkańcom gminy.

Opracowała Katarzyna Kędra