Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka

Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Kozienice (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała 50-latka, który wtargnął do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Mężczyzna znieważył pracowników placówki i groził im pozbawieniem życia. Podejrzany usłyszał już zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.

W piątek funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w budynku Centrum Usług Społecznych obrażał pracowników i im groził "próbując wywrzeć wpływ na podejmowane przez nich czynności urzędowe".

Agresywny 50-latek został zatrzymany przez policjantów i został doprowadzony do siedziby komendy, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Zarzuty za znieważenie

- Prokuratura Rejonowa w Kozienicach na wniosek policji wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna odpowie m.in. za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji komisarz Ilona Tarczyńska.

Policjantka przypomniała, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z kolei za stosowanie przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu zmuszenia go do określonego działania, zaniechania lub znoszenia czynności grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W centrach usług społecznych skupione są zadania z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, edukacji publicznej, ale też wspierania osób z niepełnosprawnościami. Oferują wsparcie wszystkim mieszkańcom - nie tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, ale też osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, wszystkim mieszkańcom gminy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieKozienice
Czytaj także:
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Nie żyje Adam Chełstowski
Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"
Śródmieście
Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Śródmieście
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
Ursynów
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
TVN24
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
Praga Północ
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki