"Chciał zrobić prezent przyjaciółce. Ukradł walizkę z luku bagażowego"

Z walizki zniknęły perfumy, pozostałe przedmioty ukryli w rowie

Funkcjonariusze odzyskali całe skradzione mienie w kwocie niemal 2 tys. zł. Teraz 37-latek odpowie przed sądem w warunkach recydywy, gdyż była to już jego kolejna kradzież. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności, natomiast 50-letniej kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.