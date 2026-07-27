Oddał strzał z przejeżdżającego auta i ranił mężczyznę. Dwie osoby zatrzymane
W niedzielę po południu służby interweniowały przy ulicy Jeziornej w Koszelówce koło Płocka, gdzie został postrzelony 41-letni mężczyzna.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który oddalił się z miejsca zdarzenia - informuje komisarz Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Rannemu mężczyźnie udzielono pomocy medycznej. Następnie przetransportowano go do szpitala. Policja podaje, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze w niedzielę został wypisany do domu.
Zatrzymanie
- Na miejscu pracowali policjanci. Równolegle były prowadzone szeroko zakrojone działania operacyjne, mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Dziś rano do sprawy zatrzymano dwie osoby - mówi kom. Jakubowska.
Funkcjonariusze wyjaśniają motywy oraz okoliczności zdarzenia. Prowadzą też czynności z zatrzymanymi.
Wkrótce więcej informacji.