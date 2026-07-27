Okolice Oddał strzał z przejeżdżającego auta i ranił mężczyznę. Dwie osoby zatrzymane Klaudia Kamieniarz |

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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W niedzielę po południu służby interweniowały przy ulicy Jeziornej w Koszelówce koło Płocka, gdzie został postrzelony 41-letni mężczyzna.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który oddalił się z miejsca zdarzenia - informuje komisarz Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Rannemu mężczyźnie udzielono pomocy medycznej. Następnie przetransportowano go do szpitala. Policja podaje, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze w niedzielę został wypisany do domu.

Zatrzymanie

- Na miejscu pracowali policjanci. Równolegle były prowadzone szeroko zakrojone działania operacyjne, mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Dziś rano do sprawy zatrzymano dwie osoby - mówi kom. Jakubowska.

Funkcjonariusze wyjaśniają motywy oraz okoliczności zdarzenia. Prowadzą też czynności z zatrzymanymi.

Wkrótce więcej informacji.