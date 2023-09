Poszukiwany przez Interpol Argentyńczyk ukrywał się w małej miejscowości na Mazowszu

Policja w Kosowie Lackim na Mazowszu zatrzymała 31-letniego Argentyńczyka, który ukrywał się przed Interpolem w powiecie sokołowskim. Mężczyznę czeka ekstradycja do ojczyzny.

Poszukiwany m.in. za wymuszenia

31-latek został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Czeka go ekstradycja do ojczystego kraju.