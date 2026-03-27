Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Zabytkowe organy przeszły remont

Zabytkowe organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej przeszły remont. Są datowane na 1916 rok. Świątynia, w której się znajdują, stanęła dziesięć lat później.
Zakończyły się prace przy zabytkowych organach piszczałkowych oraz szafie organowej z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej, położonej w powiecie garwolińskim.
"Instrument wybudowany został w 1916 roku przez Jana Szymańskiego. Początkowo znajdował się w tymczasowej kaplicy, a następnie został przeniesiony do obecnego kościoła" - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
Organy w kościele w Korytnicy Łaskarzewskiej
Organy były już w przeszłości odnawiane. W 1964 i 1979 roku przeprowadzono ich gruntowny remont. W 2005 roku zostały wpisane do rejestru zabytków.
Zabytkowa jest też świątynia, w której się znajdują. Murowany kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła, wzniesiony został w latach 1919-1926. W 1962 roku został wpisany do rejestru zabytków.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa