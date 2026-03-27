Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Zabytkowe organy przeszły remont

Zabytkowe organy przeszły remont Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zakończyły się prace przy zabytkowych organach piszczałkowych oraz szafie organowej z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej, położonej w powiecie garwolińskim.

"Instrument wybudowany został w 1916 roku przez Jana Szymańskiego. Początkowo znajdował się w tymczasowej kaplicy, a następnie został przeniesiony do obecnego kościoła" - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Organy w kościele w Korytnicy Łaskarzewskiej Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa

Organy były już w przeszłości odnawiane. W 1964 i 1979 roku przeprowadzono ich gruntowny remont. W 2005 roku zostały wpisane do rejestru zabytków.

Zabytkowa jest też świątynia, w której się znajdują. Murowany kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła, wzniesiony został w latach 1919-1926. W 1962 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Zabytkowe organy przeszły remont Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej Źródło: WUOZ w Siedlcach/M. Trzaskalik-Wyrwa