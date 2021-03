Jeszcze tylu nowych zakażeń w Warszawie i na Mazowszu nie było

W czwartek rządowa strona raportująca dzienne statystyki dotyczące koronawirusa podała, że w Warszawie odnotowano ponad dwa tysiące nowych przypadków. To najwięcej od początku pandemii. Na Mazowszu odnotowano łącznie ponad pięć tysięcy przypadków.

W Warszawie - jak czytamy na rządowej stronie - od ostatniej doby potwierdzono łącznie 2320 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej od czasu pojawienia się pierwszego zachorowania na COVID-19 w stolicy. Dzień wcześniej potwierdzono 1875 zachorowań. Wówczas była to do tamtej pory największa liczba zakażeń.