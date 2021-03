Ponad tysiąc nowych zakażeń w Warszawie, blisko 3 tysiące na Mazowszu. Czy będą obostrzenia w województwie?

Ponad 2,8 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w niedzielę na Mazowszu, a w Warszawie od kilku dób dzienna ich liczba przekracza tysiąc. Czy to oznacza, że obostrzenia obejmą całe województwo? Już w piątek minister zdrowia alarmował, że mazowieckie jest kolejnym po warmińsko-mazurskim i pomorskim z największą średnią liczbą zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców.

"Mazowieckie zbliża się do poziomu 40 zachorowań na 100 tysięcy"

- Jeśli popatrzymy na taki parametr jak średnia dzienna liczba zachorowań liczona dla okresu tygodniowego w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to w województwie warmińsko-mazurskim ten parametr zbliża się do 60, przy średniej w całej Polsce wynoszącej równo 30. Województwem, które znajduje się w drugiej kolejności jeśli chodzi o zapadalność na COVID-19, jest pomorskie, gdzie ten parametr wynosi blisko 45 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Kolejne jest województwo mazowieckie, które zbliża się do poziomu 40 zachorowań na 100 tysięcy - wyliczał Niedzielski. Kolejne są województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.