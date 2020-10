Warszawa wraz z całym krajem w strefie żółtej, dwa mazowieckie powiaty w czerwonej

Jak przypomniał jednak premier, mamy obecnie największy do tej pory przyrost zakażeń. W czwartek potwierdzono ponad cztery tysiące nowych przypadków. Jak wskazał, to 30 procent więcej niż poprzedniego dnia. Ocenił też, że podwojenia liczby zakażeń można się spodziewać co trzy dni.

Kraska: dodatkowe obostrzenia w innych dużych miastach

Obostrzenia w strefie żółtej

Kościoły - jeśli wydarzenie odbywa się w budynku (miejscu kultu) to uczestnicy muszą zakrywać nos i usta, z wyłączeniem osób sprawujących kult, a jeśli wydarzenie odbywa się na zewnątrz, to uczestnicy muszą zachować półtora metra odległości lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Dwa powiaty w strefie czerwonej

Rabiej: mamy zapaść, oczekujemy na bardzo szybkie decyzje rządu

- Warszawa jest gotowa do wejścia w żółtą strefę. Pracowaliśmy nad tym jako sztab kryzysowy od początku września, licząc się ze wzrostem zachorowań, z tym, że taka sytuacja może nastąpić. Jesteśmy przygotowani do informowania mieszkańców, co się zmieni. Przede wszystkim konieczność noszenia maseczki, konieczność ograniczenia udziału w imprezach kulturalnych, sportowych do 25 procent (wszystkich miejsc - red.). Będą ograniczenia w restauracjach co do czasu funkcjonowania – wskazał wiceprezydent.