Szpital w Grójcu wstrzymał przyjmowanie pacjentów

Decyzja o zamknięciu oddziałów szpitala w Grójcu została podjęta w poniedziałek. Według najnowszych informacji przekazanych PAP, zakażone koronawirusem są 24 osoby: 11 pacjentów i 13 osób z personelu medycznego. Z analiz grójeckich służb wynika, że kontakt z nimi mogło mieć ok. 130 innych pracowników, co oznacza, że część będzie odsunięta od pracy

- Dlatego wstrzymaliśmy przyjęcia na wszystkie oddziały szpitalne – wyjaśnił starosta. Obecnie w szpitalu przebywa 59 pacjentów, w tym pięciu z koronawirusem, którzy są odizolowani od reszty chorych na oddziale wewnętrznym. - Na noc i dzień mamy obsadę medyczną, ale zwróciliśmy się o pomoc do wojewody, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach; do Grójca zostało oddelegowanych trzech lekarzy, którzy zastąpią naszych, jeśli będzie taka potrzeba - powiedział Ambroziak.