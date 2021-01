Starosta z Sochaczewa wśród zaszczepionych. "Jestem z zawodu pielęgniarką"

Jak przekazała starosta z Sochaczewa Jolanata Gonta w kilkunastominutowym oświadczeniu wideo opublikowanym we wtorek, w dniach od 30 do 2 stycznia szpital sochaczewski zaszczepił 507 osób. - Nie została zmarnowana ani jedna dawka - zaznaczyła.

"Jestem z zawodu pielęgniarką"

- Dostałam od szpitala podziękowania za to, że się zgodziłam i znalazłam się na liście rezerwowej, gdzie w każdej chwili oczekiwałam na ewentualny telefon, który powie mi, że mam tę szczepionkę przyjąć, żeby nie została zmarnowana - przekazała Gonta. - Skoro już do tego doszło, że muszę się tłumaczyć, 30 listopada miałam wynik pozytywny na COVIDA. Zrobiłam powtórny test, okazało się, że jestem ozdrowieńcem. Zgodnie ze wszystkimi danymi, które się pojawiają, mam odporność z tego tytułu jako ozdrowieniec, co najmniej na pół roku. Nie było w żaden sposób moją intencją to, żeby to przyspieszyć (szczepienie - przyp. red.) - dodała.