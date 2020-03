Mężczyzna na kwarantannie zatrzymany. Usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną

Zarzuty znęcania się nad rodziną

47-latek został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, które jest przystosowane do przebywania w nim osób poddanych kwarantannie. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad rodziną. Jak zaznacza policja, grozi mu za to do pięciu lat więzienia.