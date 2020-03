Dwa oddziały szpitala zamknięte. Personal w kwarantannie. "Kontakt z zakażonym miało 32 pracowników"

Skąd taka decyzja władz szpitala? Jak wyjaśnił Tomasik, w czwartek do szpitala trafił pacjent, którego objawy wskazywały na to, że może mieć koronawirusa.

Personel w kwarantannie

- Kontakt bezpośredni z pacjentem miało aż 32 naszych pracowników, w tym ośmiu lekarzy i 14 pielęgniarek. To było decydującym czynnikiem tego, że nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować w oddziale wewnętrznym z tak okrojoną obsadą dyżurową. Te osoby musiały poddać się kwarantannie. Być może uda się ją skrócić z 14 dni do siedmiu - poinformował Łukasz Tomasik.

Gdzie trafi 17 pacjentów?

Jak przekazał dalej dyrektor, ośmioro z 24 pacjentów, którzy muszą opuścić oddział, wypisano do domów. Co z resztą?

- Pozostałych 17 osób zostanie przewiezionych do innych szpitali. Wciąż mamy z tym problem. Okoliczne szpitale mają wolne miejsca, ale brakuje personelu, który mógłby zaopiekować się pacjentami. Ministerstwo Zdrowia zapewniło nas, że pomóc może Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Czekamy jednak na ostateczną decyzję. Do tego czasu pacjenci zostają jeszcze pod naszą opieką - zapewnił Tomasik.

Jak ocenił SOR, może być otwarty jeszcze w poniedziałek, po zakończeniu dezynfekcji. - Staramy się, by było to możliwe jak najszybciej. Jeśli chodzi o oddział chorób wewnętrznych, pozostanie zamknięty w zależności od tego, kiedy przyjdą wyniki badań 32-osobowego personelu. Może to potrwać od około 10 do 14 dniu - podsumował nasz rozmówca.