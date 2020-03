Mobilne izby przyjęć na wypadek koronawirusa. Strażacy rozstawili namioty

Przy szpitalu zakaźnym na Woli strażacy rozstawili namioty polowe, które mogą pełnić rolę dodatkowych izb przyjęć. To tylko ćwiczenia na wypadek epidemii koronawirusa, ale namioty zostają.

O ćwiczeniach poinformował w środę wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. I zapowiedział, że zostaną przeprowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy Wolskiej, a także szpitalach w Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu oraz Siedlcach.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dwa namioty przy szpitalu zakaźnym

Zgodnie z wtorkową zapowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ćwiczenia odbywają się w całym kraju. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, dwa takie namioty stanęły przed szpitalem zakaźnym na Woli. - To dwa podgrzewane namioty pneumatyczne. Strażacy przyjechali je rozłożyć i odjechali. To dodatkowe izby przyjęć, które zostają na Wolskiej 37 na wypadek epidemii koronawirusa - mówi Zieliński.

- Będziemy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną rozwijać takie polowe, namiotowe, dodatkowe izby przyjęć - miejsca, w których ewentualnie, jeśli taka konieczność by wystąpiła, będziemy przyjmować dużą liczbę pacjentów zakażonych - tłumaczył wcześniej Radziwiłł. Jak zaznaczył, strażacy dostarczą namioty, ogrzewanie, oświetlanie i w zależności od potrzeb część wyposażenia, a szpitale - jeśli zajdzie potrzeba - personel i to, co niezbędne na każdej izbie przyjęć.

- Warunki przyjmowania pacjentów w takich miejscach mają być zbliżone do warunków, które zapewnia się normalnie w izbach przyjęć, czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jest to wyzwanie, żeby to wszystko połączyć - zaznaczył wojewoda.

I podkreślił, że na Mazowszu dotąd nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. - Intensywnie przygotowujemy się na sytuację, która może się przydarzyć, ale nie musi, która może przed nami postawić bardzo wysokie wymagania, ale też od naszego odpowiedzialnego działania w tym zakresie będzie bardzo dużo zależeć – przekazał.

Namioty przed szpitalem zakaźnym na Woli Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia na wypadek koronawirusa | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

"Jesteśmy dobrze przygotowani"

- Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy nie tylko dobrze przygotowani, ale zdajemy taki wspólny egzamin ze współpracy - zarówno administracja państwa, jak i rozmaici uczestnicy życia społecznego, gospodarczego, publicznego, służba zdrowia w szczególności, ale także obywatele - stwierdził wojewoda mazowiecki.

Jednocześnie przypomniał, że od piątku 59 szpitali w województwie mazowieckim jest w stanie podwyższonej gotowości, co oznacza możliwość zlecenia szpitalom między innymi zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

Dodał też, że w Warszawie są dwa laboratoria gotowe do przyjmowania próbek do badania: w Państwowym Zakładzie Higieny i Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. - Prawdopodobnie od jutra wieczora będzie to również możliwe w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - poinformował.

Planowane duże zakupy

Wojewoda podkreślił, że finalizuje zbieranie informacji o zapotrzebowaniu placówek służby zdrowia. Chodzi o różnego rodzaju wyposażenie. W przypadku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mowa przede wszystkim o wyposażeniu laboratoriów, zaś w przypadku szpitali będą to zarówno zakupy środków ochrony osobistej dla personelu, czyli masek i kombinezonów, a także środków dezynfekujących. Na wypadek przyjęcia pacjentów, u których przebieg choroby COVID-19 będzie wyjątkowo niekorzystny, zakupione zostaną respiratory oraz urządzenia ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) służące do pozaustrojowego utlenowania krwi.

- W tej chwili przygotowujemy się do tego, żeby takie zakupy w sposób nadzwyczajny przeprowadzić - informował wojewoda. Dodał, że województwo ma na to do dyspozycji 10 milionów złotych. - Jesteśmy na etapie zwracania się do premiera w celu sfinansowania tych środków - zaznaczył.

Masowe wydarzenia pod nadzorem

Podkreślił również, że w tej chwili wszelkie wydarzenia, w których uczestniczy dużo osób są pod ścisłym nadzorem. Poinformował także, że podjął decyzję o zaleceniu nieorganizowania jednej z konferencji, w której miała wziąć duża grupa lekarzy. - To jest grupa profesjonalistów, których trzeba szczególnie chronić przed ewentualnym zakażeniem - wyjaśnił.

Wojewoda zaapelował do osób, które mają takie objawy jak: kaszel, katar lub gorączkę i nie wiedzą, co to za choroba, by nie wychodzili z domu, a szczególności, by nie chodzili w miejsca dużych skupisk ludzkich, między innymi do teatrów, centrów handlowych, czy kościołów.

W środę minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dodał, że pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze i czuje się dobrze.

katke/b