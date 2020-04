Jest śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, który "zakaził się koronawirusem w szpitalu"

Prokuratura wszczęła postępowanie 16 kwietnia. - Śledztwo dotyczy zaistniałego w okresie od 11 do 24 marca narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez personel i dyrekcję szpitala w Grójcu - przekazał prokurator okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik.

Doniesienie do prokuratury złożyła rodzina zmarłego. Bliscy 67-latka uważają, że mężczyzna zakaził się koronawirusem w szpitalu, ponieważ nie został we właściwy sposób odizolowany od osób, które mogły stanowić źródło zakażenia. Mężczyzna zmarł 25 marca po przewiezieniu do szpitala MSWiA w Warszawie.