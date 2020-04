Koronawirus w szpitalu w Pruszkowie. 15 osób zakażonych

Zakażenie koroawirusem stwierdzono u ośmiu pacjentów i siedmiu pracowników Szpitala Kolejowego imienia Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Pacjentów przetransportowano do szpitali jednoimiennych, a oddział kardiologii został zamknięty.

Natomiast testy wykonane hospitalizowanym na kardiologii w ośmiu przypadkach dały wynik dodatni. Zakażeni trafili do szpitali jednoimiennych, przygotowanych tylko dla chorych z koronawirusem.

Oddział kardiologii jest zamknięty

Dyrektor podkreślił, że zgodnie z procedurami, pacjenci ci podczas przyjmowania do szpitala mieli wykonane badania na obecność koronawirusa. Dały one wyniki negatywne. Wyjaśnił, że testy musiały być wykonane w czasie od chwili zakażenia do możliwości wykrycia tego zakażenia.